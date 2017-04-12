南韓：川普在推文向中國施壓
韓聯社報導，南韓外交部12日分析指出，美國總統川普當地時間11日在推特發文稱「中國不合作，美國將採取單獨行動解決北韓核問題」，其目的是在朝核問題上進一步向中國施壓。
南韓外交部一名負責人分析認爲，川普的推文證明美國高層領導人深知北韓核導問題的嚴重性、危險性和緊迫性，並且再次強調中國在解決該問題上的重要性。
該人士就美國航空母艦「卡爾·文森號」再次駛向朝鮮半島的情況表示，目前美國雖然很難對北韓直接採取軍事行動，但通過軍事手段等，盡可能向中國和北韓施壓。
南韓外交部另一名相關人士分析，從川普在推特和採訪中傳達的資訊中可見他十分重視北韓核威脅，同時他通過空襲敍利亞恢復了自信，想要展現作爲軍方最高統帥的面貌。
(旺報)
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