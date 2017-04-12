嚴防北韓 美不死鳳凰核偵察機部署日

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美國WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機進行空中加油的資料照。（圖/美國空軍）

美國WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機從內布拉斯加州奧福特空軍基地（Offutt Air Force Base）起飛的資料照。（圖/美國空軍）

隨著北韓「國父」金日成4月15日冥誕，以及4月25日該國建軍節逼近，專家預料，平壤很可能會再試射飛彈，甚至進行第6次核試。而這對耐心有限的川普政府來說，無疑將是跨越紅線的行為。

不過，平壤對美國出動航母戰鬥群部署朝鮮半島附近海域，已表達強硬立場。北韓周二透過官媒警告，要是美方有任何侵略跡象，將對美國發動核武攻擊。

由於朝鮮半島緊張情勢升高，美日正加強警戒。據日本經濟新聞網12日報導，美軍除了出動「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群外，還在沖繩美軍基地部署了核偵察機，以監測北韓核試的動靜。

據日本自衛隊高層透露，美國空軍進入4月後，便將能監測大氣中放射性物質的WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機派至沖繩縣的嘉手納基地，一旦北韓進行核試，便能迅速收集情報。

另一方面，日本自衛隊也加強近海的警戒監視和情報收集，與美國密切共用情報。

日本自衛隊自2016年8月開始，針對北韓飛彈發出了「摧毀措施」令，透過海上自衛隊的神盾艦等，建構了常態化的飛彈攔截機制。對於朝鮮半島是否存在不穩定動向，正通過偵察機和電子測量儀加強警戒監視。

(中時電子報)