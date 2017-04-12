全國魅力觀光創意導覽解說競賽 場面熱鬧

修平科大舉辦「全國魅力觀光創意導覽解說競賽」，吸引全國特地相關科系學生參加，場面熱絡。(翻攝照片)

發展在地觀光，修平科技大學今天舉辦「全國魅力觀光創意導覽解說競賽」，共有來自全國大學及高中職、147人組隊參加，場面熱鬧。

修平科大指出，「全國魅力觀光創意導覽解說競賽」今年邁入第二屆，上午的開幕儀式由校長鄧作樑主持，來自全國各地相關科系的學生在競賽中展現平日所學，將在地文化、觀光工廠與文創園區等特色景點融入多元化解說技巧，藉此促進觀光發展，並透過此方式觀摩學習多元化的導覽解說技巧，盼成為未來觀光產業生力軍。

(中時)