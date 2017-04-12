淺田真央希望福原愛介紹台灣好男人

日本花式滑冰冰后淺田真央引退，震驚日本社會，今天她在東京舉行記者會，被中央社記者問到是否像福原愛一樣嫁給台灣人，她笑說，若有台灣好男人，盼小愛介紹。

26歲的淺田在日本擁有超高人氣，10日晚間在她個人部落格中表示決定引退，震驚日本各界。今天她在東京召開「引退記者會」，吸引約400名記者採訪。

淺田一上台先致詞說，她決定結束選手的生涯，在長期的選手生涯中，有很多座山橫在前面，她能越過重重山嶺，都是因為很多粉絲的支持，她很感謝今天有機會，向大家致謝。

她說：「已盡力了，先前能有再度挑戰的機會，真的很好。」她透露，今年從1月以來就沒上過滑冰場。至於做出引退的決定，她說是和家人、親友等商量過，是2月自己做的最後決定。她表示，因為心情需要調整，所以遲至日前才公布。

記者會接近尾聲時，她被記者問到「目前是否有結婚的打算？」她答說：「沒有。」她補充說：「如果有對象，就可一起回家了。」

中央社記者問：「是否會像小愛（福原愛）一樣跟台灣人結婚？妳曾說都在寒冷的滑冰場，希望到溫暖的地方悠閒自在一番，是否到像台灣這樣的溫暖的地方去？」

淺田笑著答說：「我和小愛是好友，如果台灣有好的人，要請小愛介紹。台灣是我真的很想去的地方，我要請小愛當嚮導。」

之後，原本坐著的淺田起身，向全場記者說：「現在心情真的很開朗」。不過，她隨後突然百感交集，沉默了約30秒，眼眶泛著淚水，然後轉身用左手拭淚。此時，媒體閃光燈此起彼落。

最後，淺田強忍淚水，提起精神說：「我將不忘我滑冰人生所累積的經驗，會找尋新目標，微笑向前邁進。」說著說著她的淚水差點奪眶而出。她眼中含淚、臉上露出甜美微笑道謝，最後在熱烈掌聲中下台，媒體閃光燈再度此起彼落。

淺田出生於愛知縣名古屋市，是亞洲首位3次奪得世界花式滑冰錦標賽金牌並贏得3次「世界冠軍」頭銜的女子單人滑冰選手（2008年、2010年、2014年）。她在2005年的世界青年滑冰錦標賽中，成為史上最年輕完成阿克薩爾3周半跳的花式滑冰選手。

她曾奪得3屆四大洲花式滑冰錦標賽頭銜與3次國際滑冰總會花式滑冰大獎賽總決賽冠軍。她也是2010年溫哥華冬季奧運女子單人花式滑冰銀牌得主，因成功在賽事中完成了3個完美的阿克薩爾3周半跳，獲得金氏紀錄認證。

她也是史上首位於大獎賽系列奪得所有分站（法國、日本、加拿大、俄羅斯、中國大陸、美國）以及總決賽共7項賽事金牌的單人花式滑冰選手。1060412

(中央社)