咚鏘咚鏘 歌仔戲團為植物人舞動演出

新孔雀歌劇團母子檔團員林秀燕及李國舟與其他演員今天造訪創世基金會鳳山院，為植物人舞動演出，讓他們感受歌仔戲舞台的聲光刺激。安養的植物人李國威是團員家屬。

「咚鏘~咚鏘~來人啊~~~」新孔雀歌劇團演員來到創世基金會鳳山院，眾人頭戴花冠、長袖飛舞，生動演出仙女與凡人相遇相戀的橋段，再加上文武場老師震撼的鑼鼓聲喧天，讓原本安靜的植物人安養院熱鬧不已。

李國舟表示，團員到訪演出，希望帶給植物人感官刺激，也藉此感謝創世基金會長久以來對弟弟李國威及所有植物人的協助，同時號召鄉親參與「舞動生命，鳳山啾咪」園遊會。

李國舟說，「我們只會演歌仔戲，想要靠自己的能力幫忙創世，就邀請團員一起來演歌仔戲，給像弟弟一樣的朋友觀賞，讓他們感受歌仔戲舞台的聲光刺激。」

李國舟感謝創世基金會幫李國威等植物人原床泡澡，減輕了家屬們長期照顧的壓力。舉辦園遊會時團員會到現場表演，讓他們有舞動自己與別人生命的機會。

36歲的李國威小時候因缺氧成為植物人，創世基金會於民國103年9月提供到植物人宅及原床泡澡等服務。

創世基金會鳳山院院長林瑪俐表示，創世提供植物人安養、到宅等服務，就是要讓植物人受到良好的照顧，並紓解家屬的負擔。期待可以號召熱愛跳舞的民眾，於520當天愛自己、愛別人，一起做公益。

「舞動生命，鳳山啾咪」公益園遊會將於5月20日在高雄捷運大寮站一號出口廣場舉行，現場除了有好吃好玩的100個攤位及摸彩品，也安排公益熱舞競賽，觀眾可用發票當選票，選出心中最佳的表演團隊，歡迎南部地區高中職以上同學以100張發票報名參與，一起舞動生命。1060412

(中央社)