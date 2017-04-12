台灣虎航招60名空服 第4季上線執勤

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台灣虎航持續擴大機隊和航網，今天宣布再招60名空服，預計今年第4季上線執勤。

今年是台灣虎航營運邁入第3年，台灣虎航說，第11架空中巴士A320飛機將在第4季加入機隊，加上未來航網需求，將招募第12批空服員60名，也是今年首次招募，報名時間從17日凌晨0時1分起至30日晚上11時59分，5月有初試及複試，預計年底上線執勤。

報名資格需具中華民國國籍，男性需役畢；具中華民國教育部認可的國內外高中、職以上畢業；多益500分以上成績或相同等級英文能力檢定成績；若具備日、韓語基本會話能力者尤佳，但非必要條件。

想成為台灣虎航空服員，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並在「空服員」的職務中點選投遞履歷便完成報名手續。

台灣虎航現有空服員加上第11批受訓學員近180位，第12批加入後將破200人。

台灣虎航現有14個海外航點共19條國際航線，以日本9個點最多，其次是韓國3個，其他是泰國曼谷及澳門，其中澳門航線可從桃園、台中及高雄出發。1060412

(中央社)