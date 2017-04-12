從便便找歷史 南極企鵝3度險遭火山滅絕

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研究人員發現，古企鵝糞便的分析顯示，是火山爆發幾乎滅絕了這種棲身於南極的海鳥3次，而非氣候變遷。

法新社報導，科學家長久以來推測，企鵝數量最近數十年的變動與氣候變遷有關，不過，研究南極洲巴布亞企鵝的科學家想要回顧更久遠的歷史。

由英國南極勘測（British Antarctic Survey）領導的科學團隊突然有個想法，那就是從古企鵝沉積物鑽取岩心樣本，而最久遠紀錄可追溯到7000年前。

本週發表於「自然」（Nature）期刊的研究結果顯示，企鵝島（Ardley Island）上的企鵝曾受到附近奇幻島（Deception Island）的火山嚴重影響。

首席研究人員羅伯茲（Steve Roberts）說，這些從企鵝島湖底取得的千年糞便，味道依然相當強烈。

但更重要的是，沉積物岩心可見清楚的火山灰層次，糞便的生物地球化學分析也能讓科學家一窺不同時期的企鵝數量變化。

羅伯茲表示：「過去7000年至少3次、每次在大規模火山爆發後，企鵝族群…幾乎都滅絕了。」

「平均來說，得花400至800年，企鵝族群才能穩定持續地復甦。」（譯者：中央社周莉芳）1060412

(中央社)