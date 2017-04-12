陸自行研製航艦 傳可能搭載山鷹教練機

我要評比

在外界預期中國大陸自行研製的001A型航空母艦即將下水之際，有消息指出，這艘航艦可能會首次搭載山鷹教練機。

新浪軍事網今天報導，隨著大陸自製航艦不斷增加，將需要大量的艦載機飛行員，而目前中共海軍航空兵正缺乏一款艦載教練機來培養艦載戰機飛行員。

報導指出，貴飛公司日前在微信發表3篇報導，當中都提到「山鷹改飛機某重大改進專案」。

報導轉述軍事評論員對此分析，所謂的「重大改進專案」，應當是指具備在航艦上阻攔降落能力的海軍艦載型山鷹教練機。

在此之前，貴飛公司曾刊登山鷹教練機的圖片，顯示山鷹教練機採用了DSI（俗稱蚌式）進氣口等。最關鍵的是，主翼疑似採用了可折疊設計，看上去完全是為登上航艦作準備。

先前的官方新聞曾透露，山鷹教練機已經開始在陸上培訓艦載戰機飛行員。

報導表示，如果上述分析屬實，這就意味著大陸艦載戰機飛行員的培訓即將邁入新階段，可以大量「製造」艦載戰機飛行員，加速提升航艦的戰鬥力。1060412

(中央社)