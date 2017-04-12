網友：陸航艦若命名台灣號是要打自己嗎
中國大陸首艘自製航空母艦即將下水，一項網路民調顯示，網友最支持命名「台灣號」。不過，台灣網友卻評論說，「台灣不是地方，台灣是一個國家」、「以為叫台灣號我們就不敢打嗎？」
正在遼寧大連趕工的中國大陸首艘自製航空母艦已刷上一層海軍灰漆，很可能在4月23日中共海軍建軍節下水。鳳凰網民調顯示，網友最支持命名「台灣號」，其次為「北京號」、「廣東號」。
總部在香港的鳳凰網日前以「您認為中國首艘國產航母命名最有可能是？」為題對網友進行民調，結果有11萬1160票支持命名「台灣號」，占38.12%；支持「北京號」與「廣東號」的比例分別為21.15%、14.52%。
不過，在批踢踢實業坊（PTT）熱議的台灣網友評論說，「台灣不是地方欸」、「台灣是一個國家」、「我們就叫做不沉的航母－台灣號了，僅此一家，絕無分店。」
台灣網友還說，「取名叫台灣號，他們才可以隨時自嗨擊沉台灣，懂嗎」、「我們來弄一艘近平號，然後故意被擊沉好了」、「那武力犯台是要打自家船艦嗎？」
綜合陸媒報導，大陸首艘自製航空母艦很可能在4月23日下水，屆時可能同時發布艦名，外界猜測可能命名「山東號」。
大陸軍事專家尹卓日前說，從最近曝光照片上看，這艘航空母艦的艦島基本建造完成，船底部動力以及艙室布局也安裝完畢，甲板已經封口。船體外部也塗上紅色防汙底漆，可見距離下水的日子不會太遠。1060412
(中央社)
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