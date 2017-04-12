城市治理複雜 龍應台哀求他多看書
前文化部長龍應台今天在臉書哀求，「求他多看書」，認為國家和城市治理是非常複雜的事，並比較台灣與新加坡的變化。文中雖未點名「他」是誰，但網友認為指的就是台北市長柯文哲。
龍應台在臉書發文「哀求」，她說，「他一踏出門、一張開口就代表了我們所有的人，唉，我笑不出來」。
龍應台說，對一個知識範圍特別窄而嘴巴與大腦就是不連線的人，也許真的只能哀求，「求他多看書，多看書吧，國家和城市治理是一件非常、非常複雜的事」。
她說，25年前曾經寫過「幸好我不是新加坡人」，25年中台灣和新加坡各自變了多少。
龍應台比較，一個台灣人如果換住新加坡，「他會：消耗7.4倍的油；少了53.66%失業的風險；多活4.54年；多掙57.58%的薪水；被兇殺的可能性減低90%；貧富不均的問題高了35.38%；用電節省25.12%；孩子一歲以下死亡的機率少了43.65%；被關進監牢的機會少了17.29%；生孩子少了5.26%」。
龍應台在文中雖沒有點名「他」是誰，但網友的留言已經可看出所指的就是柯文哲。
柯文哲日前曾說過「香港很無聊」、「香港不僅小，連選舉都沒有，自由靈魂都沒有了」，並批評新加坡是「住在籠子的金絲雀」。1060412
(中央社)
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