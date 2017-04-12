棄嬰增寄養家庭高齡化 家扶召募新血

性開放讓醫院出現不少棄嬰，吸毒年輕化也讓嬰兒乏人照顧，5年來，屏東寄養家庭老化成長超過2倍，除不適合照顧嬰兒外，退出寄養也多，屏東家扶呼籲青壯年投入寄養家庭。

屏東家扶表示，近5年，寄養父親60歲以上比例從10%上升至21.06%；寄養母親60歲以上比例從3.23%上升至8.62%，5年來寄養家庭老化成長超過2倍，而中壯年寄養家庭的服務比例近5年降低10%。

屏東家扶表示，寄養家庭老化，但社會上因性開放及吸毒人口年輕化及增加，讓0至2歲的嬰兒乏人照顧的數量增加，民國104年0至2歲寄養童數量是32.26%，去年增加到57.14%，曾經在1個月內就接到醫院通報8個棄嬰。

家扶社工表示，年紀大的人較常有睡眠障礙，不適合帶0至2歲的嬰兒，家扶希望召募10戶青壯年寄養家庭投入寄養行列。

在今天的家扶召募新血記者會中，有寄養家庭資歷20年的郭忠哲、梁秋香夫妻出面代言，36歲即成為寄養家庭，20年來照顧過17名寄養兒少，秋香媽媽翻著相片本表示，「是孩子豐富了我們的人生，陪著孩子一起成長是我們的福氣」。

寄養家庭資歷2年的陳安儒、李蜀芝夫妻，正值青壯年，育有1對在學中的子女。陳安儒表示，自己的子女學習如何接納寄養童，分享父母的愛，全家一起成長是擔任寄養家庭很好的禮物，陳安儒說，擔任寄養家庭讓「積善」成為陳家的傳家之寶。1060412

(中央社)