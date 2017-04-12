台水向台積電掛保證 建廠供水無問題
科技業需水需電，台灣自來水公司能否充足供水，讓企業根留台灣？台灣自來水公司董事長郭俊銘12日在高雄宣改善全台漏水計畫時，透露去年12月底，台積電董事長張忠謀曾詢「台灣設廠是否有缺水問題，能再設廠嗎?」。
郭俊銘表示，改善全台漏水計畫記者會前，與張忠謀及高雄市長陳菊分別見面，「談的都是台積電的用水問題」，張很關心中科及南科用水問題，今年乾旱，台積電已備100部水車因應，還問「台灣設廠是否有缺水問題，能再設廠嗎？」
雖然，張忠謀未指明哪個縣市，但郭俊銘說「沒問題」、「高雄沒問題，其他縣市也沒問題」。郭俊銘說，高雄雖是六都中唯一沒有水庫的，台水要斥資90億元，汰換管線改善高雄漏水，預估3年後，漏水率可從12.35%降至10%以下，每天節省約少6.7萬噸水量。
雖然台積電新設廠規模屬機密，無法得知用水需求量，但郭俊銘依台積電全台各分廠，每天共約用水12萬噸推估，高雄抓漏省下的少6.7萬多噸水量，「供應台積電在高雄設一個廠綽綽有餘」。
但台水在高雄抓漏要3年，會不會緩不濟急？郭認為，建新廠也要得花3至5年，屆時高雄管線漏水工程也已完工，不必擔心用水問題。
台水改善全台漏水計畫記者會特別移師高雄舉辦，力挺高雄市的意味濃厚，這個全台抓漏計畫預估要700多億元，高雄佔90億元居冠。
甫自歐洲考察返國的高雄市長陳菊全程與會，致詞時強調水資源對科技產業是否落腳高雄影甚鉅，感謝台水協助。
(中時)
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