世大運帶國旗？林德福最後鬆口：可以

立委吳思瑤問及世大運究竟可不可以帶國旗，體育署長林德福最後回應：國旗可以。（圖截自立法院）

民進黨立委吳思瑤今日在立法院教育文化委員會，質詢體育署長林德福時，提及去年亞洲盃足球賽、亞洲青棒賽、冰球錦標賽等賽事中，球迷因懸掛了帶有如「台灣就是台灣」等標語的旗幟，被判定為「政治性標語」，遭到罰款。那麼今年世大運，民眾是否能攜帶國旗入場為選手加油？林德福最後回應說：「國旗可以」。

立委吳思瑤今日在立法院教育文化委員會質詢體育署長林德福。她首先呼籲，別當軟趴趴的棉花糖，好像所有攻勢都無效，要求林德福當個棒棒糖。吳思瑤表示，世大運在即，依據過去經驗，用奧會模式，國旗在觀眾席是可以帶入的嗎？

林德福原先回應表示，按照目前國際賽事儀軌規範，是不可以。

吳思瑤再次強調，比照過去台北聽奧、高雄世運的經驗，到底國人自發性帶國旗，是可以的嗎？

爾後，林德福回說，國旗可以。

吳思瑤也問，運動場邊不平靜，但「當家不鬧事」，應該事前強化宣導，但如何在言論秩序與賽事秩序的兩全，需要事前訂定。她建議在賽場外設置「意見專區」。

林德福回應，國際賽事要遵守奧會模式，體育不是陳抗區，但會視狀況導入。

(中時電子報)