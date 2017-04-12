科技建警 警政署將推警用無人機

警政署預計明年推出警用無人機系統，形象影片現在「智慧警政、行動警察」臉書粉絲團曝光。（摘自臉書）

12至14日在南港展覽館舉辦的「智慧警政與物聯安防科技應用展」，警政署與工研院首度揭露「警用無人機」及巡檢應用系統，預計明年可在全國各警察機構統一採購推行使用，「科技建警」目標又向前邁進一大步。

警政署資訊室指出，空拍機巡邏、偵查，可彌補偏鄉幅員廣大、警力不足的狀況，像英國今年夏天就將建置「無人機部隊」，用高科技輔助犯罪偵防。

目前國內部分警政單位已使用空拍機作為交通事故、聚眾陳抗、大型戶外活動等特殊勤務的蒐證。警政署說，新研發的系統包含雲端傳輸、熱顯像等高科技功能，每組連同後端設備約100萬，希望整合各機關現有的空拍機，訓練操作人員，成立屬於台灣的空拍機警察部隊。

(中時)