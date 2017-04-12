4月半島危機 對南韓金融影響有限

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4月半島危機？據韓聯社報導，南韓政府和金融機構12日開會，討論「北韓風險」對南韓金融外匯市場帶來的影響及應對策略。與會人士認爲，雖然「半島4月危機」言論不斷擴散，但外資仍持續流入南韓股市，半島風險對南韓金融市場的影響有限。

與會者認爲，美國空襲敍利亞導致全球金融市場不確定性增加，且「半島4月危機」言論通過社交平台迅速擴散，這些因素對南韓金融市場是否帶來影響，有部分觀點持憂慮態度，但目前南韓金融市場受到的影響有限。

4月10至11日，近2049億韓元（約合台幣60億元）外資逃離南韓股市，但債券資金流入額依然達到3497億韓元，南韓金融市場基本保持穩定。

(旺報)