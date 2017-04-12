20年不斷求問白曉燕去向 白冰冰終於有解
白冰冰女兒白曉燕遭綁票案發生於1997年4月14日，本月14日將滿20年，白冰冰近日推出勵志書《可以哭，別認輸》，並接受媒體專訪，透露這20年間她不斷用各種方式想知道過世的女兒去了哪裡，有人自稱被曉燕附身，但遭白冰冰一句話戳破，最後因小和尚的一句話，白冰冰終於了解，豁然開朗。
據《蘋果日報》報導，失去白曉燕後這20年來，白冰冰不斷探究女兒魂魄去向，曾有婦人自稱會通靈，見到白冰冰哭喊「阿母」，白冰冰反問「妳阿公叫什麼？」婦人答不出來還生氣，白冰冰便轉頭就走，她也試過觀落陰，但曾從未看到旁人口中的光、橋，更沒夢過女兒，使她不再多信靈玄之事。
白案發生後，許多心理醫生開口願意幫助白冰冰，但她都婉拒，只想知道手指被剁有多痛，藉回憶女兒生前最後的苦痛，自虐性的悼念女兒，多年前白冰冰到寺廟裡念經，問一旁小和尚「人死後會去哪？」對方說廟裡曾有幾個師父過世，「他們沒回來我哪知道」，這句直白回應使白冰冰忽然瞭解，白曉燕哪裡都沒去，「就在粉紅琉璃骨灰罈中」。
(中時電子報)
關鍵字：白冰冰
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