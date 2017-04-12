直播》柯文哲議會備詢 乾脆當場穿上慘跌T恤

台北市長柯文哲議會備詢

台北市長柯文哲今(12)日赴台北市議會備詢，世大運及台北市長連任等議題，成為議員聯番詢問的焦點。有市議員當場拿出現在正夯的市長撲倒「Never Give Up」T恤，並且送了一件給柯文哲，柯P也當場套上，還說「聽說這件T恤現在已經缺貨了。」

市議員當場拿出「Never give up」柯P慘跌T恤，柯文哲也當場穿上。(圖/取自直播)

台北市長柯文哲議會備詢

另外台北市議員林世宗在市長施政質詢時指出，柯文哲連任有三個有形無形敵人必須克服，首先是趙藤雄，他是柯要連任最大敵人，其次是台灣熊讚，他認為大巨蛋和世大運如果處理不佳，柯文哲就連任無望。對此，柯文哲表示同意。

(中時電子報)