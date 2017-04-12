散布性愛照還燒車 惡前男友被起訴
桃園市31歲葉姓男子，2014年9月與家住中壢的陳女交往，兩人進而同居，但因陳男脾氣古怪，兩人在隔年1月分手，心有不甘的陳男在臉書設立新帳號，將交往期間偷錄的陳女替他口交影片截圖，張貼在臉書動牆上，並向陳女的好友寄出交友邀請。
葉男甚至將陳女的不雅照張貼在line動態牆，讓所有人看見，陳女的友人點選看見不雅照後，趕緊跟陳女提醒，陳女怒約陳男談判，沒想到陳男卻對她暴力相向，將她毆打成傷，隔天凌晨還偷溜回陳女住處，趁她洗完澡後拍攝她衣衫不整的裸照，上傳到新成立的臉書帳號動態牆。
葉男見陳女仍無苦苦哀求、複合的跡象，竟在一周後，闖進健行科大的停車場，向陳女停放在內的車輛潑灑紅漆，時隔幾日再度騎車返回，將整台車輛燒毀，校方保全發現後報警，調閱監視器後才得知是葉男所為，桃園地檢署認為兩人曾經同居，今天將葉男依照傷害、公共危險、妨害秘密、家暴等罪嫌起訴。
(中時)
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