東海大學傳異味 中市府查獲3家違法工廠
台中市東海大學近日傳出異味，環保局獲報後，針對鄰近工廠發動兩波強力稽查，運用「紅外線氣體顯像儀」及「火焰離子偵測器」輔助，查獲工業區兩家印刷廠和一家化工廠偷排廢氣、廢棄物料露天散置等違法情形；當場依法裁罰共計40萬6千元並限期改善，後續將持續監測稽查。
環保局指出，東海大學近日屢傳出異味，市府利用空氣品質監測車及微型氣象站長期監測大數據資料勾稽比對，依據陳情時段的風速、風向及汙染物種分析結果，篩選附近可疑性最高的廠家，連續三週執行夜間巡查。
經日前確認偷排位置後，利用晚間執行強力稽查，查獲三家不法廠家，包括第一家位於工業區的一家平版印刷廠，排放口經火焰離子偵測器偵測出有揮發性有機物(VOCs)排放，測值達53.78ppm，其廢氣未經汙染防制設備處理就逕行排放；，該廠印刷製程使用水性上光油等非屬許可使用物料，現場也依法告發，總計裁罰20萬元，命業者立即改善。
第二家工業區12路的印刷廠也查獲VOCs測值85.84ppm的廢氣未經防制設備處理逕行排放，印刷機數量也與許可不符，有增設情形，違反空汙法規定，依法也將裁罰20萬元。環保局也針對2家印刷廠進行排放管道及周界空氣汙染物採樣，後續將依檢測結果判定是否符合規定。
第三家則是化工廠廢棄物料露天散置，未妥善儲存標示，也無設置雨水及地面水滲透防制設施，當場依廢棄物處理法第36條裁罰6000元，命業者立即改善。
環保局長白智榮表示，鄰近東海大學校園的工業區，產業以印刷及塑膠原料製造業居多，容易使用大量有機溶劑，必須做好汙染防制工作；該局將持續透過勾稽監測數據資料及科學儀器輔助，強化查核深度。若查獲不當排放，將依法嚴懲，絕不寬貸，呼籲廠家務必做好防制措施，維護當地空氣品質與居住環境。
(中時)
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