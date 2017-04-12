女同性伴侶搶檳榔攤 持刀砍人遭訴
桃園市36歲張姓女子，與登記為同性伴侶的36歲游姓女子，今年2月間因為缺錢還債，至盧女開設的檳榔攤行竊，並與盧女發生爭執，游女持西瓜刀將她砍傷後，偷走25萬餘元現金並花用殆盡，桃園地檢署今天將張、游兩女依照竊盜罪嫌起訴。
今年2月5日凌晨，游女駕駛借來的自小客車，在包包內裝著西瓜刀載張女到檳榔攤，張女指引游女從防火巷進入檳榔攤，她則在車上把風，沒想到游女認錯檳榔攤，闖進另一家由盧女開設的檳榔攤中，偷走零錢盤上的2000多元現金。
盧女因聽到貓叫聲，從睡夢中起床餵貓，與偷到一半的游女面對面，游女立刻拿起西瓜刀架上盧女脖頸，要盧女交出錢，沒想到盧女卻奮力抵抗，兩人爭奪西瓜刀之際，雙雙受傷，被壓制屈居弱勢的游女使出苦肉計，哀求盧女讓她走，並趁一時心軟的盧女鬆手之際，用西瓜刀向盧女猛砍，造成盧女臉部、雙手刀傷。
游女隨後藉故上廁所，偷走盧女放置在沙發上、裝有25萬5000元現金的皮包，和金項鍊、項鍊及戒指等物，隨後呼喊張女載她離去，並將西瓜刀沿路丟棄，經盧女報警後，2天後的晚間在桃園經國路上的家樂福雙雙被逮，游女坦承因為缺錢才出此下策，偷來的錢中有11萬元都拿來支付喪葬費，其餘則用來還債，桃園地檢署今天將兩人依照強盜罪嫌起訴。
(中時)
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