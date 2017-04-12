波神巧巧曝李宗瑞電影內幕 「導演也下來演」
因為迷姦眾多女性而被判刑的李宗瑞，該案件被大陸導演魯宗岳拍成電影，更找香港、台灣、大陸等演員加入，讓不少人相當好奇內容。不過近來有份參與演出的台灣波神「巧巧」王騴之就在臉書爆料，透露拿到全新劇本，還說導演魯宗岳也會親自下海演出。
「巧巧」王騴之近日在臉書po出自己拿到新劇本，更說主角的名字直接用導演名稱「魯宗岳」，且唸起來就和李宗瑞音相當雷同，讓她笑稱「這是老天鵝的巧合嗎？」
隨後巧巧還爆料，透露導演魯宗岳會親自下來演一個角色，但不是演男主角，讓她笑說「要不我怕床戲會頻頻笑場。」更說「還好男主角滿帥的。」讓不少網友期待男主角究竟是誰。
(中時電子報)
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