雄中選舉公報政見風波 校長發表聲明

高雄中學最近舉行學生議員補選，有候選人在選舉公報倡納粹主義，引發軒然大波。教育部次長蔡清華表示，學生在平常生活上可以嬉笑怒罵傳達訊息，但不能用某些民族的傷痛來開玩笑。雄中校長今發出聲明表示，站在學校教育的立場上，除了對當事學生的輔導之外，我們認為還有努力的空間。

以下是雄中校長聲明全文。

各位關心雄中的朋友們大家好：

這二天雄中學生聯合會辦理學生議員選舉的新聞事件，此事及相關報導對雄中校譽有所傷害，令人非常遺憾。雄中校風向來自由、民主、開放，這件事情是學生自治自主辦理，事後學生也有所自覺及反省，並進行後續更正及補救措施，但問題背後渉及的是學生對歷史及人權價值的認知不足，未能感受這些歷史對當事人所造成的傷痛。站在學校教育的立場上，除了對當事學生的輔導之外，我們認為還有努力的空間。

就這次的問題，在教學上應該加強歷史事件的認知及思辨。我們會請各科教師，尤其是在公民科及歷史科等面向，藉此機會進行案例教育。特別是，有關納粹、日本殖民時期的問題，渉及的是嚴肅的民族沈痛記憶，提到這些關鍵字彙都應該要嚴肅看待，不能拿來做為表達意見任意運用的工具。學生平常可以以所謂的KUSO創意，以嬉笑怒罵來傳達訊息，但有些玩笑開不得。

希望此次事件的反省與自覺，能讓學生體認面對歷史事件應有的嚴肅態度，讓創意用在合宜的地方。也希望日後在學校的教學上，除了認知歷史事件本身之外，更能經由反省與思辨，更加體認及內化普世價值，建立正確的態度。

再次謝謝大家關心。讓我們一起努力。

(中時)