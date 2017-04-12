北韓高層新任命 有意與美復談？

北韓最高領導人金正恩。(美聯社)

空襲敘利亞後，美國與北韓也進入劍拔弩張的階段，朝鮮半島一時之間戰雲密布，但是北韓近日兩項高層人事任命，似乎又透露準備與美國復談的準備。

北韓的朝鮮中央電視台發布了第十三屆最高人民會議第五次會議的情況，除了李洙墉當選最高人民會議外交委員會主席外，李善權、金桂冠等人當選外交委員會委員，外界頗感意外。這兩人有著豐富對韓、美的談判周旋的經驗，兩人擠進外委會似乎頗具深意。

金桂冠是北韓資深外交官今年已經高齡73歲，從93、94年北韓發展核武開始，就參與對美國的談判。更在97年以北韓外交部副部長的身分，在華盛頓與當時的美國助理國務卿卡特曼進行會談，該次會談被認為是迄今為止美國與北韓最高層級的會談。2004年金桂冠更出任六方會談的北韓代表團團長，對美國談判經歷之豐富，北韓無人能出其右。

李善權則是軍職人員，早在2006年就是兩韓軍事會談的北韓代表之一，2010兩韓討論開城工業園區的三通問題時，李善權是北韓代表團的團長，擁有豐富對南韓談判經驗，一般視為北韓統戰部部長兼黨中央副委員長金英哲的左右手。

目前美國與北韓尖銳對立之際，李善權、金桂冠這兩位分別對南韓與美國有著豐富談判經驗的老手獲得晉升，似乎有些不搭。大陸媒體也紛紛揣測，這樣的人事布局極有可能是北韓最高領導人金正恩準備與美國進行對話的先兆。

(中時電子報)