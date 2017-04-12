2017福隆國際沙雕藝術季 歡慶十歲嘉年華

2017年「福隆國際沙雕藝術季」正式邁入第10屆，今年邀請來自13國22位沙雕師共襄盛舉，激盪創作火花，將於5月6日至7月9日盛大舉行。

今年為福隆沙雕國際藝術季十週年盛會，沙雕主題為「福隆金沙十年有城」，透過沙雕師高超精湛的工藝技術，打造一座高達13公尺的大型奇幻金沙城堡，及一座10歲小女孩打開睡前童話書的沙雕夢想隧道，堪稱歷年之最。今年滿10歲的孩童於活動期間還可免費入園，擁有專屬的夏日金沙回憶！

今年活動特邀美國、加拿大、英國、愛爾蘭、荷蘭、義大利、韓國、日本、拉脫維亞、烏克蘭、印度、秘魯、中國等13國共22位沙雕師來台進行國際邀請賽，自4月6日起陸續抵達福隆沙灘進行創作。本次國際沙雕賽以英雄為主題，將由20座英雄沙雕圍繞著高達13公尺的大型城堡，象徵英雄守護城堡，超高的沙雕作品更展示出國際沙雕師高超的技藝。

為感謝民眾10年來的支持，主辦單位於5月6日活動開幕式當日上午8點起，提供前1000名遊客免費入場的措施，12點開始，另於會場服務台準備1000份紀念禮，遊客只要打卡上傳個人臉書，或至「東北角之友」FB粉絲團按讚加入即可獲得！此外，主辦單位更加碼推出，只要出生月日中有數字「10」者(如10月、10日，依身分證明文件為準)，就可於現場參加抽獎，有機會抽中7-11超商百元禮券。

活動期間，只要持5月6日至7月9日購買的入場電子發票存根聯，至21家特約商家消費即可享有好康優惠，或至福容大飯店福隆店享海洋溫泉8折，中、西餐廳用餐9折優惠等多項大禮。

今年為讓遊客體驗沙雕創作的樂趣，特別邀請沙雕藝術家丁元茜老師於活動期間進行2場次(5月20日及6月17日)沙雕教學觀摩，讓遊客認識沙雕藝術，學習雕沙技巧，雕出屬於自己心目中的榮耀之城！

活動詳情請洽福隆遊客中心02-24991210詢問。

(旺報)