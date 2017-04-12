展望會與星巴克攜手 部落童築夢當歌手、畫家

「原本快要放棄人生，如今學會更愛自己。」熱愛音樂的全世煌出身布農族，懷抱夢想從原鄉來到都市，靠台灣世界展望會與星巴克攜手「原住星希望」方案支持，專注朝創作路邁進。方案今年邁入第19年，展望會呼籲外界以行動響應，讓更多部落孩童得以築夢。

受助15年的全世煌，自幼與舅舅生活，全家生計僅靠舅舅微薄薪水，展望會「原住星希望」提供助學支持，讓他得以完成大學學業。熱愛音樂的他自學並發表音樂創作，如今小有名氣、創業開早餐店，也找回自信與勇氣。

「學會愛自己，度過心靈脆弱的日子。」他說，希望未來持續走在音樂道路上，傳遞愛與希望，並幫助更多部落孩童探索生涯規劃。

擁有繪畫天賦的司慈聖，父母為家中5名子女生活與教育費用而日夜操勞，因有「原住星希望」10年支持，度過困境並實現夢想。目前回到布農族羅娜部落擔任美術老師，半年前更一圓心中夢想，開辦人生首場個人創作畫展。

他說，無力負擔拜師與用具費用，靠最簡易的鉛筆、廣告顏料自學繪畫技巧，成功考進大學美術科系，專攻油畫、素描。展望會如雨水澆灌他的夢想茁壯，因為感念而回饋部落。

展望會指出，與星巴克長期攜手「原住星希望」邁入第19年，守護原鄉孩童，迄今提供4萬餘人次助學金，並設立多項設施、規畫多元課程，讓部落孩童追逐夢想，更有能力回饋。

展望會長陳純敬說，今年將持續關懷仁愛、信義、和平、埔里、水里、阿里山原鄉需求，並擴大支持部落青少年生涯發展與培力工作，目標籌募2800萬元經費；他今天並與星巴克總經理徐光宇共同呼籲外界，於全台星巴克門市響應捐款。

徐光宇說，即日起至8月31日，選購「阿奈系列商品」所得將提撥1成、持「阿奈隨行卡」每筆消費提撥1％投入方案；另購買特定商品，星巴克也將捐出部分所得用於助學金。

(中時)