司改委員欲變更議程 瞿海源爆氣

司改國是會議第三分組今天在廉政署舉行第四次會議，副召集人陳瑞仁提議變更議程先討論檢察官定位，當場引起召集人瞿海源動怒揚言不幹召集人，後來陳瑞仁撤案，會議繼續進行。

陳瑞仁會後接受訪問表示，檢察官的法律定位在3月22日就排入議程，但至今都沒有討論，他認為檢察官的定位關係著國家未來，應儘快討論，將問題做個結論，後續議題才能繼續討論，另怕被認為突襲，今天開會前，先以電子郵件告知其他委員，他的想法，並在今天會議開始後，提臨時動議，要求檢察官的法律定位，做為今天第一個討論議題，但瞿海源反對，他予以尊重。

瞿海源會後記者會表示，對於陳瑞仁的提議，他當場動怒生氣，因為議程已排定次序，他不能接受調動議程，如果調動，他就不能再做召集人，因為會做不出成績，後來陳瑞仁不再堅持並撤案，他就沒有理由繼續生氣；他說，司改國是會議是公開的，晚上會議影片上傳，大家就會知道他多麼生氣。

瞿海源表示，今天後來是討論法官、檢察官評鑑委員會功能的檢討部分，做出重大決議，包含人民將可以直接請求進行評鑑（現況人民不得直接請求），評鑑結果應予懲戒時，直接送職務法庭，不用送監察院審查（現況須送監察院審查），檢評會可以就個案立案主動調查（現況不能主動調查）。

此外，委員林鈺雄表示，議題多的情形下，委員討論及閱卷時間不足，已超出負載，認為司改國事會議分組做出決議應只是諮詢性質，沒有拘束力，今天再次呼籲應先把司改國是會議的定位說清楚，否則他要退出。

瞿海源則說，司改國是會議的定位，總統蔡英文會去考量，他曾提醒蔡總統應要具體規劃出來；舉例分組會議做出的決議是否就是鐵定政策？他認為不完全是，有些是大方向，仍須執行機關去細部規劃，因有可能遇到現實上無法執行的情形，但絕對不會讓司改國是會議像是一個大拜拜，開完沒事。1060412

(中央社)