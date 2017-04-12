雅加達選戰倒數 民調：鍾萬學選情告急

印尼首都雅加達4月19日將舉行正副省長選舉第二輪投票。最新民調顯示，角逐連任的鍾萬學支持度落後對手阿尼斯6個百分點。選前最後一週，雙方卯足全力拚人氣。

雅加達選舉委員會日前公告，在2月中第一輪投票中得票最高的兩組候選人，鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）、前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno），將於4月19日進入第二輪投票決勝負。

鍾萬學和查羅特在第一輪的投票率為42.99%。阿尼斯和桑迪阿加得票率為39.95%。

印尼民調機構Median於10日公布最新的調查結果顯示，阿尼斯和桑迪阿加的支持率為49.8%，鍾萬學和查羅特的支持率為43.5%。

這項調查是於4月1日至6日間，採取隨機抽樣，針對1200名受訪者進行訪問，抽樣誤差為正負2.9個百分點，信心水準達95%。

調查結果顯示，有44.9%的受訪者認為鍾萬學和查羅特更可能解決雅加達的諸多問題，也更有執政經驗；有40.9%的受訪者認為阿尼斯和桑迪阿加能夠解決雅加達的問題。

被問到誰更有治理經驗，有65.9%的受訪者認為是鍾萬學和查羅特，僅有23.2%的受訪者認為是阿尼斯和桑迪阿加。有65.6%的受訪者肯定鍾萬學和查羅特任內的政績。

不過，調查結果顯示，許多民眾即使肯定鍾萬學和查羅特的治理能力和任內表現，但他們還是要把票投給阿尼斯和桑迪阿加。Median把這歸類為「情緒性因素」。

專家分析，爭取低收入戶以及未在第一輪投票中表態的選民支持，是決定誰勝出的關鍵。

印尼民調機構「政治憲章」（Charta Politika）主任尤納多（Yunarto Wijaya）分析，現階段而言，雅加達中、高社經階層的選民早已決定第二輪投票意向，因此，鍾萬學和阿尼斯將聚焦爭取雅加達低收入選民的支持。

印尼媒體工作者邱烈豐認為，催高第二輪投票率有利於鍾萬學獲勝，而在第一輪投票中未表態的25%選民，也將是鍾萬學和阿尼斯極力爭取的票源。

隨著選情變化，角逐連任的鍾萬學陣營在第二輪投票前改變選戰策略，勤走基層固票，遠離鎂光燈、不讓大批媒體隨行，鍾萬學所屬的民主奮鬥黨稱這種「寧靜競選」為的是避免公眾因宗教褻瀆案對他產生抗拒。

另一方面，阿尼斯陣營則採用在第一輪投票中遭淘汰的阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）陣營提出的若干政見，例如以現金援助村里、協助社區發展。身為溫和派穆斯林的他也強打「穆斯林牌」，訪視伊斯蘭組織和習經院，並參加大規模的祈禱及誦經活動。

此外，根據第一輪投票結果顯示，鍾萬學組合在雅加達南區得票率低於阿尼斯組合逾8個百分點，雅加達南區將成為兩組候選人最後衝刺的兵家必爭之地。1060412

(中央社)