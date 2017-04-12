蘇花落石砸中汽車 2男躲過一劫
一輛自小客車今天行經蘇花公路時，在宜蘭東澳段遭落石砸中，車內兩名男子幸運躲過一劫，沒有大礙。
台灣附近今天有鋒面徘徊，各地天氣都不穩定。
宜蘭縣消防局表示，下午2時獲報，蘇花公路北上115.5公里處（宜蘭東澳段）有一輛自小客車遭落石砸中，立即派遣當地消防分隊搶救。
消防局說，這部小客車引擎蓋上有被落石砸中痕跡。車內有2名男性，駕駛被安全氣囊彈開，胸部疼痛及挫傷，副駕駛無明顯外傷，兩人意識都清楚，拒絕送醫，現場交由員警及公路總局南澳工務段人員處理。1060412
(中央社)
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