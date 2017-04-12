長風基金會邀福山演講 剖析民粹衝擊
由前行政院長江宜樺成立的長風基金會14日邀史丹佛大學資深研究員法蘭西斯．福山演講，剖析全球民粹主義風潮的衝擊。江宜樺說，兩岸民粹主義抬頭，希望大家思考如何避免衝突。
江宜樺今天表示，民粹主義席捲全球，已成為憲政民主的最大危機，身陷民粹浪潮下的台灣，難以展開理性的政治溝通，不僅無助於社會的包容與相互理解，更有可能毀掉台灣過去辛苦奠定的民主基礎。
江宜樺表示，長風基金會邀請法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）來台演講，除關心全球政經情勢的巨大轉變，也著眼於民粹主義席捲台灣，讓理性溝通的民主政治無法建立，甚至可能影響兩岸關係的未來。
因此，他說，福山的演講除了有助於國人了解全球情勢鉅變的原因，也希望在兩岸民粹主義抬頭的時刻，能讓大家冷靜思考如何避免衝突對抗，以理性方式探尋台灣內部溝通及兩岸對話之道。
長風基金會邀福山14日發表以「自由主義國際秩序的崩解」為題專題演講，15日則由中研院院士朱雲漢與福山對談。兩場活動都由江宜樺主持。
長風基金會表示，福山是史丹佛大學「民主、發展與法治研究中心」主任，是國際級政治理論大師，著作等身，享譽全球，可以說是當前最具全球影響力的政治學者之一。1060412
(中央社)
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