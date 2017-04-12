第二波新南向 泰國免簽延長菲律賓加入

強化新南向政策，交通部觀光局和外交部今天宣佈，將延長泰國、汶萊免簽1年，並試辦菲律賓國民來台免簽，6月1日生效。

鼓勵全球旅客來台，交通部觀光局今天和外交部領事事務局今天宣佈第二波新南向簽證放寬措施。

外交部公佈的實施內容有5項，第一點，試辦泰國、汶萊免簽1年至107年7月31日；第二點，試辦菲律賓國民來台免簽為期1年。

第三，擴大東南亞國家人民來台先行上網查核系統，針對印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨和寮國，過去10年曾獲簽證的國民，得上網填表獲得多次入境憑證。

第四，提升斯里蘭卡及不丹的簽證待遇，調整這2國為一般簽證審查國家，這2國的國民可以申請觀光簽證來台。

第五，開放6國商務人士，經外貿協會駐當地機構的推薦，得適用電子簽證。

外交部表示，第二波新南向簽證放寬措施將於今年6月1日實施。1060412

(中央社)