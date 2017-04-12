石門水庫淤積排新北 藍委批以鄰為壑

國民黨立委羅明才、林德福今表示，前瞻建設興建石門水庫排砂道將淤砂排到大漢溪是「以鄰為壑」，爽桃園苦新北。新北市水利局長古沼格說，若要做，下游河道清淤要併案解決。

針對前瞻基礎建設計畫要在石門水庫阿姆坪段興建防淤排砂隧道，將水庫淤沙排到大漢溪，藍委林德福、羅明才等新北市立委今在立法院召開「爽了上游苦了下游，爽了鄭文燦苦了朱立倫」記者會，並邀請古沼格出席。

羅明才指出，前瞻若亂花錢就是錢坑。前瞻計畫預計花46億多元在石門水庫阿姆坪做排沙計畫，把石門水庫多年淤積排到大漢溪，但大漢溪、淡水河早已淤積嚴重，以後淹大水苦的是新北市民，堅決反對爽上游苦下游的前瞻計畫。

林德福說，總統蔡英文不是以總統格局領導國家，完全是以民進黨主席格局帶領國家，桃園新北只有一界之隔，阿姆坪排砂道是爽桃園苦新北，絕對不能接受以鄰為壑的政策，呼籲蔡政府要以大格局帶領國家。

古沼格表示，阿姆坪排沙隧道預估每年將64萬立方公尺的石門水庫汙泥排到大漢溪，但目前大漢溪及淡水河水系淤積嚴重， 去年蘇迪勒颱風、杜鵑颱風造成大漢溪水位上升，只剩1公尺就會溢堤。

古沼格指出，且由於政府無法解決淤沙的去處，所以淡水河、大漢溪長年未清淤，若再把石門水庫淤沙排到大漢溪，可預見在未來很短的時間內，會造成板橋、樹林大淹水。

古沼格說，若排砂隧道要做，大台北境內河道的清淤及土方去處一定要併案解決，否則桃園排砂，新北吃沙，下游市民承受的壓力會很大。1060412

(中央社)