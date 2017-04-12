NBA衛少輪休 雷霆照樣擊敗灰狼
美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆隊今天讓陣中頭號球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）在場邊當觀眾，但雷霆作客仍以100比98擒服明尼蘇達灰狼隊。
法新社報導，衛少兩天前達成本季第42次大三元寫下聯盟新紀錄，雷霆隊今天選擇讓他休息，不過隊友歐拉迪波（Victor Oladipo）今天挺身攻進20分，還在距比賽結束前6.3秒砍進致勝跳投。
這是衛斯布魯克本季首度缺陣，先前他是聯盟本季6名從開季後就一直先發出賽的球員之一。儘管球隊一哥今天高掛免戰牌，雷霆全隊有6人得分上雙，包括沙波尼斯（Domantas Sabonis）攻下19分、板凳出發的柯爾（Norris Cole）12分，辛格勒（Kyle Singler）摘下平本季新高的11分。
雷霆隊已穩坐西區第6名，季後賽首輪將對上休士頓火箭。
灰狼隊的湯斯（Karl-Anthony Towns）攻下26分，另抓下12籃板；狄恩（Gorgui Dieng）19分，魏金斯（Wiggins）18分，灰狼雖克服半場落後13分的劣勢，但仍無法擊敗主將不在的雷霆。灰狼已連續13季無緣季後賽。1060412
(中央社)
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