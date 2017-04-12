紅葉愛國蒲永久屋動工 林全:希望秋節入住

去年莫蘭蒂颱風土石流半毀台東紅葉、愛國蒲2部落，在各界支持下，2部落永久屋今日動工。行政院長林全希望能在中秋節前後入住。

去年9月間，莫蘭蒂颱風造成延平鄉紅葉部落和大武鄉愛國蒲部落部分住家摧毀。居民願意採「離災至最近原部落之安全適宜土地、離災不離村」模式，蓋永久屋。

2處永久屋基地約3億3000萬元，經費來源財團法人賑災基金會1億5000萬元、財團法人佛教慈濟慈善事業基金會1億2000萬元、原住民族委員會4500萬元。台東縣政府1500萬元，協助基地規劃、整地、聯外排水等各項公共設施工程，以支援居民之基礎民生需求，用地由當地居民提供。

未來將提供紅葉部落50戶鋼筋混凝土結構家屋及愛國蒲部落47戶雙併鋼構綠建材家屋，分別安置紅葉部落族人計224人及愛國蒲部落族人計158人，給予族人使用居住，使部落族人今後有安全溫馨的住所。

林揆今天在當地居民和立委劉櫂豪、陳瑩、台東縣長黃健庭、台東縣議長饒慶鈴，以及原住民委員會相關人員陪同下動土。

林揆表示，紅葉和愛國蒲部部落遷建工作經過6多月的努力，許多困難和爭議都能很快解決，使得今天的動土典禮順利展開。希望興建完成的住屋兼顧永續及安全，外觀也能與當地景觀融合，維持紅葉村的美麗及既有特色。

林揆表示，新建住屋可望在今年中秋節前後完工，但夏天若颱風來襲，可能影響工程進度，為了安全，所有施工過程皆需嚴謹，不容馬虎，因此等待是值得的。未來住屋興建完成後，仍有許多安全維護工作需繼續努力，包括整治土石流淹沒地區及建置整體公共設施等。1060412

(中央社)