雙城論壇 柯文哲：預定6/25到6/27
台北市長柯文哲今在議會備詢時被問及舉辦雙城論壇時間，柯文哲說，在6月25日到27日前後。議員秦慧珠問是否赴北京見中國國家主席習近平，柯文哲說，「沒那麼偉大」。
台北市議會舉行第5次定期大會，市長柯文哲率官員出席備詢，議員秦慧珠質詢時問及，上次參加某個活動，詢問雙城論壇舉辦時間，柯文哲主動提及可能是在6月25日到27日，是否正確。
柯文哲說，還沒跟對方講好，「預定」是在這3天，但賓客和召集人等細節都還沒談好，對方會派人跟北市府談最後細節，並強調是「預定」，差不多是那3天前後。
秦慧珠提到，是否赴上海參加雙城論壇時規劃到北京見習近平。
柯文哲說，「沒有那麼厲害」，因世大運還是要邀請中國大陸參加，表達善意，且高雄市長陳菊2009年也有到北京邀請，有想過要利用參加雙城論壇時，到北京送邀請函給相關單位。
秦慧珠提到，是否邀請中國高層來參加世大運開幕式或希望習近平參加，若習近平不來，是否希望中國指派更高層官員來台。
柯文哲說，「沒有那麼偉大」，會誠懇邀請大陸派隊伍來參加世大運，至少「增加交流和善意」。
柯文哲表示，有指派秘書長蘇麗瓊到北京和上海送過邀請函；蘇麗瓊則說，當初去北京是和中國溝通派隊參加世大運，也得到對方正面回應，至於是否邀請哪些官員參加，會尊重對方主辦單位意見，但因未發出正式邀請函，會持續保持溝通。1060412
(中央社)
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