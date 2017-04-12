貝果店用過期原料 北市衛生局開罰9萬
台北市Milky Cookie貝果店傳使用逾期烘焙原料，衛生局前往稽查、封存，今天約談負責人到案說明，並依違反「食品安全衛生管理法」開罰新台幣9萬元罰鍰。
北市衛生局接獲檢舉，10日派員前往古吉食尚有限公司（Milky Cookie）稽查，發現4項逾期烘焙原料，包括「水手牌特級強力粉22公斤」2包、「水手牌蛋糕粉22公斤」2包、「亨氏黃芥末醬」1罐及「墨西哥玉米餅調味粉」1包。
其中，黃芥末醬已拆封，有效日期是民國104年12月28日，逾期1年；墨西哥玉米餅調味粉已使用，有效日期為去年8月26日。強力粉、蛋糕粉也各1包已拆封，有效日期為今年1月與2月。
衛生局同時發現，Milky Cookie有4項食品缺失，包括員工未戴工作衣帽、員工未做體檢、烤箱油污、麵粉類食材放置地面，皆以違反「食品安全衛生管理法」第8條規定，要求店家4月13日前改善完成，否則將依同法第44條開罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
店家向衛生局表示，強力粉、蛋糕粉用於製作餅乾，沒有在菜單上，有訂單才會提供；而芥末醬、墨西哥玉米餅調味粉逾期，是因員工沒有確實查核日期所致。
不過，衛生局指出，由於原料有拆封、未拆封情形，確實有不當使用，依違反「食品安全衛生管理法」第15條規定，開罰9萬元。1060412
(中央社)
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