前瞻計畫有遺珠 林全：不可能包山包海

面對新北市長朱立倫抱怨中央未將新北市相關建設納入前瞻建設計畫，負責計畫政委張景森在臉書回批「用念力來做建設」，雙方隔空交火。對此，林揆今天受訪表示，前瞻特別預算不可能包山包海，只能就大家認為重要的幾個項目來檢討，未來地方有必要的建設，平常會納入年度預算考量。

行政院政務委員張景森在昨日臉書PO文，指出行政院幾個月來和國發會陸續邀請全國縣市首長前來討論，僅朱立倫不出席，更直言「真不知道他是靠什麼方式來推動建設計畫。唸力嗎？」；新北市政府發言人張其強則反駁與北市一樣，遲遲等不到開會通知。

對此，林全今在台東受訪重申，前瞻基礎建設特別預算不可能包山包海，只能就大家認為重要的幾個項目來檢討，儘可能讓每個計畫都認為是值得做的；且除了前瞻基礎建設外，國家建設每年度都還是有預算，地方政府當然希望把他們需要的都放進來，但不可能全部來回應。

林揆強調，會儘可能讓未來年度預算針對有必要的公共建設，平常就納年度預算考量，而地方政府的意見，「不只是新北市，很多地方政府都會有不同的意見」，能夠儘量解釋的就儘量解釋，能說明清楚的就儘量說明清楚。

(工商)