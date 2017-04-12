飛機也節能減碳 美國提出電動客機構想

祖魯姆航空提出電動飛機構想，以充電電池驅動馬達導風扇來飛行。(圖/Zunum-Aero)

環保意識抬頭，電動的運輸載具成了環保的代表，包括電動車、電動船之外，現在還提出電動飛機。美國一家新的創業公司，計劃在美國各個地區機場推廣油電混合飛機，他們希望能夠得到主要航空公司的主持，並希望未來能實現完整的電動飛行。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，一家名為祖努姆航空(Zunum Aero)的飛機設計公司，推出一種新的區間飛機，不使用活塞柴油引擎，而是馬達驅動的大型導風扇，現在這種飛機還屬於短距離的航班，比如波士頓到華盛頓特區，或者舊金山飛往洛杉磯的這種短程。他們相信此種無需加油的飛機可以降低運輸成本，從40%到80%之間。

祖努姆航空(Zunum Aero)的名字，字源可能來自「tzunuum」，是瑪雅語中的「蜂鳥」，顯然這種飛機尺寸並不大，他們推出的第一種小型客機，乘客容量為10人，單程為700英里(1126公里)，以充電電池為動力，預計飛機壽命為30年。

祖努姆航空首席執行官艾西許．庫馬爾(Ashish Kumar)說：「我們相信電動飛行技術正要進入黃金時代，很快就會有更多低汙染、低噪音、低成本的電動飛機問世，成為區間飛行的主流。」

他們相信電動飛機未來還有發展潛力，預計到2020年代可以打造出載客50名、飛行距離達1000英里(1609公里)的中運量客機。

祖努姆航空宣稱，首架電動飛機已完成其動力總成和飛機初步設計，已進入原型機的實際打造建段，在未來一年內就會有成品問世，而且他們已得到波音公司等大型飛機製造商的贊助。

(中時電子報)