水利地變花漾公園 里民打造宜居城
打造宜居城市不困難。在區里經費拮据下，台中市北屯區水湳里民利用里內水利地闢建小公園，不用高價地磚，改鋪石子步道，省下的經費可多買幾棵綠樹，逐漸將社區髒亂點整頓為花園社區，命名為「花漾水湳公園」希望每年都能增加幾處公園，成為都市新亮點。
水湳社區發展協會的志工指出，以往公園步道鋪設高壓連鎖磚，很美觀但費用卻高，後續要維護更是困難，經過不斷討論，大家決定以石子步道取代地磚，既簡約又有生態工法，可購買更多的花卉、植栽，社區小公園成淨化市區空氣的肺。
協會的志工們親手種植砲彈花、紅瓶刷等造景樹及植栽，將原本有垃圾及工業廢土的空地轉化為美麗綠地，鋪上草皮磚、打造碎石子步道，一到公園彷彿走進「愛麗絲夢遊仙境」的浪漫場景，比起歐洲的公園絲毫不遜色。
水湳里長賴進堂指出，「花漾水湳公園」原先是一處髒亂水利地，長期蚊蟲孳生，造成地方環境的負擔，從6年多前，水湳社區發展協會透過社區自力營造計畫，每年由政府提撥20至25萬元經費補助，近1000平方公尺「髒亂點」改造社區小公園，未來再接再厲創造小公園數量及品質，打造更適合人居的生活環境。
(中時)
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