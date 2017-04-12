體育署豪語：台灣足球6年內躋身世界前100強
體育署今天在立法院教育及文化委員會發下豪語，體育署將要推出振興台灣足球運動的「10年大計」，預計在5、6年之內即可將台灣的世界足球排名推進到前100名之內！
體育署的豪語一度讓立委諸公們很焦慮，深怕體育署的「10年大計」變成一場「10年大夢」！追問體育署長林德福有關足球的戰略計畫是什麼？
尤其林德福很豪爽表示，計畫已經寫好了，明天就可以提供給委員過目！嚇得立委邱志偉倒抽一口氣說：「怎麼這麼快，才說出來就有了。」體育署緩頰表示，這是計畫的草案，可以先給委員參考、提供意見。
足球運動成了今天立院教育及文化委員會的質詢重點之一，立委陳學聖認為，提振國內足球運動的時間點到了，希望大家一起來圓足球夢，甚至很多在台移工擁有不錯足球實力，政府也可借助這股力量。
體育署長林德福表示，體育署有信心在5、6年內可以讓台灣的世界足球排名打進前100名，可以從強化國家隊著手、再以4至6支企業隊推廣、然後有很強的大學隊，因為目前高中以下球隊將近百隊，顯示很多人都在推動足球。
立委邱志偉指出，過去政府不重視足球運動才會讓台灣的排名直直落，目前排名第161名，所以政府要有產業上、戰力上全盤戰略思考才行，他說，很多國家足協的理事長或主席都是政要，推動足球是很好的國際交流機會。
(中時)
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