市民喜獲龍鳳胎 林智堅頒五萬補助金

新竹市溫姓夫妻喜獲龍鳳胎，市長林智堅（右）12日專程前往造訪，並頒贈5萬元津貼。（徐養齡攝）

新竹市溫偉竑夫妻走過10年漫長求子之路，終於在今年3月順利求得一對龍鳳胎，令夫妻喜出望外。市長林智堅12日頒贈5萬元雙胞胎補助津貼，分享喜悅，鼓勵市民們勇敢生、努力生，市府會成為最堅強的後盾。

民政處表示，竹市婦女生育津貼，第1胎補助 1萬5000元、第2胎起每胎增加5000元，雙胞胎補助5萬元，3胞胎以上或第2次以上雙胞胎，最高補助10萬元，減輕家庭負擔，社會處另提供「育兒指導服務」措施，經評估後安排育兒指導員免費到府服務，歡迎民眾多加利用。

(中時)