為前瞻建設取經 林智堅將赴日觀摩

新竹市為前瞻建設取經，下周將由市長林智堅率團赴日觀摩輕軌建設。（市府提供）

備受矚目的新竹輕軌及大車站計畫執行在即，新竹市長林智堅下周將率市府團隊出訪日本，觀摩北九州市高架輕軌及岡山車站東西口連通、福岡巨蛋棒球場等設施，盼能吸取國際經驗，作為相關施工參考。

市府表示，參訪團首站抵達福岡後，立即轉至北九州市聽取建置並營運「小倉線」單軌電車的廠商簡報，並試乘這條長度8.8公里、設有13個車站的高架輕軌，也將拜訪姊妹市岡山市政府，並參訪岡山車站東西口連通工程，及岡山市區輕軌。

考量新竹市區前後站發展的落差，市府觀察岡山車站過去也有東出口、西出口的隔閡，從2003至2009年，岡山市推動東西口連道，分別在軌道上方及軌道地下闢建自由通道，希望縫合東西兩側居民的阻絕，跨站通道內並設置商業空間，活絡車站商圈。

市府指，岡山車站跨站連通的經驗，對新竹火車站建置跨站平台的「大車站計畫」，具有高度參考價值。此行另將參訪日職福岡巨蛋棒球場，盼吸取成功經驗，在竹市棒球場原地新建後，能打造更優質的觀賽場地。

(中時)