藏5把空氣獵槍 退休阿伯把家裡當靶場
台中市66歲熊姓男子從金融界退休後，3年前從網路購買多支空氣獵槍，並收集威力強大的「喇叭彈」，刑警大隊偵四隊前往熊男板橋區住處搜索查獲5支空氣長槍，其中2支為西班牙GAMO廠的DEL TAMAX 4.5mm及SHADOWX 5.5mm，2支為大陸工字牌4.5mm及5.5mm另1支KJWORKS 6mm；警方依槍砲彈藥刀械管制條例法辦。
「從小就喜歡槍！」警方指出，熊男作筆錄時，一談到槍即滔滔不絕，表示自己從小喜歡翻閱槍枝圖鑑，年輕時忙於事業，無暇玩槍，退休後開始規劃人生，每天在網路瀏覽槍械動力知識，了解空氣槍的結構原理，進一步透過網路購買槍枝，甚至把家裡布置成練習靶場。
警方查獲5支空氣長槍，其中4支都是擊發鉛彈丸，另一支KJWORKS 6mm為擊發鋼珠彈丸，經現場試射貫穿測試鋁板，具有殺傷力。為獲得最大射擊能量，熊男購進空氣步槍子彈「喇叭彈」，底部造型類似喇叭狀，擊發時因高壓空氣會將底部撐開，子彈更貼合槍管，彈道猛。
熊男向警方強調不曾拿到戶外射擊，絕無擁槍自重，但警方初步鑑定槍枝具殺傷力先裁定交保，再送往刑事局鑑驗，若確認違法屬實，全案將依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，可處3年以上10年以下徒刑。
(中時)
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