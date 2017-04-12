東西被偷 男噴滅火器、扯螢幕遭判4月徒刑

6旬楊姓男子因為放在台鐵板橋車站西側通道的私人物品遭竊而發飆，他先徒拔掛在通道上照明燈及滅火器後，在車站裡狂噴滅火器，接著再持刀進入一樓大廳將萬年青盆栽樹枝割斷，右至東一門以刀子刺破防災中心大門門禁感應器螢幕，再將它從牆上硬生生扯下。

承審法官認為，楊某剛因竊盜罪判決緩刑確定，不思受有寬典而謹言慎行，反而僅因心情不好，持刀械至公眾通行使用之車站滋事，他先毀損防災、避難設施，再破壞車站設施洩憤，毫不顧若臨時發生公安事故，這些設施都將無法應用救援，足見其法治觀念淡薄、悍然挑戰公權力，間接造成大眾之危害，實應嚴予非難以儆效尤。

新北地院審結後，依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判3月徒刑；毀損他人物品罪判2月徒刑，合併應執行4月徒刑，得易科罰金。

(中時)