緊扣安全、環境、發展三大主軸 中市府提184億元前瞻水環境計畫

台中市長林佳龍今日赴立法院參加「前瞻基礎建設-水環境建設」公聽會！（陳世宗翻攝）

台中市長林佳龍今日赴立法院參加「前瞻基礎建設-水環境建設」公聽會，台中市所提的計畫緊扣水與安全、環境、發展三大主軸，總經費約184億元。林佳龍說，包含攸關海線甚鉅的南山截水溝、迎賓河筏子溪整治，及綠川、葫蘆墩圳掀蓋，和「把汙水變黃金」的水資源回收中心建置等。

「前瞻基礎建設」分為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大建設，其中編列2500億元的「水環境建設」屬於競爭型計畫，由各縣市政府提案競逐，立法院今日舉辦公聽會；林佳龍獲邀出席表示，對中央願意一次性完成台灣的水環境整治，他代表地方政府表示感謝與支持。

林佳龍說，水患在中南部比較嚴重，因分段治水可能因大雨、颱風沖垮而前功盡棄，必須採取全流域治水，預算要一次到位；台中是水城市，都市中有很多河川，市府所提的計畫，分為水與安全、水與環境、水與發展等三大主軸，可創造就業機會及刺激經濟總經費約184億元。

林佳龍指出，市府要將打造台中成為「韌性城市」，包括解決海線地區長年水患的南山截水溝；將流經高鐵特定區的筏子溪，以生態河川為基礎打造成為門戶迎賓河；辦理新社九渠溝滯洪池工程；並將繼續積極建置雨水下水道，解決市區的水患等，目前進度已達到71.53%。

林佳龍強調，水的治理不只是「不淹水」，還要讓民眾可以親近，需要安全與良好的水質，搭配美觀的環境營造，此前柳川整治在中央支持下，透過還地於河、把道路改為綠帶緩坡，已獲得顯著成果。

水利局長周廷彰說，市府分別於水與安全、水與環境與水與發展上，分別提出79億元、52億元與53億元的計畫，預估將可創造7000個就業機會，改善淹水面積700公頃、保護3.7萬居民安全、增加每日14.5萬噸民生用水、節省傳統水源開發成本61億元、節省污染處理費用每年3500萬元，受益人口更將達到70萬人。

(中時)