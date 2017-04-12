小內閣 競選團隊走30人 柯P挨轟帶人不帶心

台北市長柯文哲赴議會備詢，議員顏聖冠籲柯「帶人要帶心」。（圖／中央社）

柯市府小內閣更動頻繁，2年多來局處首長已有18人異動，今柯赴議會備詢，議員顏聖冠指出，連當初幫柯競選的核心團隊也相繼離去，加起來超過30人，近來更有風聲傳出，世大運後體育局長鄭芳梵、秘書長蘇麗瓊、公訓處長曲兆祥以及「副市長級人物」都將求去，團隊走光光，籲柯「帶人要帶心」。

顏聖冠指出，柯上任2年多，小內閣從前體育局長楊忠和，到最近的前人事處長懷敘，已有18人離開，連當初陪柯一起打選戰、有革命情感的團隊也紛紛離去，她一一點名細問，這些人現在去哪？

柯文哲回應，前市府發言人林鶴明到總統府，前市府副發言人黃大維在新加坡工作，前秘書處專員葉芝邑去幫林錦昌，前市府顧問洪智坤「在家」，前悠遊卡公司董事長戴季全、市長室專員邱昱凱「被搞垮了」，另外還有秘書處的林聿禪、葉敏慧、顏易程等人。顏聖冠又說，在觀傳局扮熊讚的陳書浩也將離開。

顏聖冠還說，最近不斷有傳聞指出，世大運後體育局長鄭芳梵、秘書長蘇麗瓊、公訓處長曲兆祥，以及「副市長級人物」也要離開，柯身邊政治幕僚和團隊都走光，要怎麼推動市政。據了解，顏所指的副市長是鄧家基。

「將帥無能，累死三軍。」顏聖冠強調，市府出走潮不斷，柯要檢討自己的領導風格，有些人是因政治鬥爭，心灰意冷才離開，留下的不少人有專業，但也有只會拍馬屁的人，柯帶人要帶心。

(中時)