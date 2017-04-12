退休警消遭傳喚 國民黨團：沒有道理

退休警消日前遊行與警方發生肢體衝突，25人遭傳喚。退休警消代表今天向立法院國民黨團陳情，國民黨團總召廖國棟說，蔡政府對退休警消用高標準處理，沒有道理。

台灣警消聯盟抗議年金改革日前在台北發起遊行，並與警方發生肢體衝突，事後有25人遭傳喚。台北市退休警察人員協會理事長陳合良今天率多名退休警消代表手持「綠色恐怖，政治介入」的標語，在警方戒護下進入立院向國民黨團陳情，國民黨團也隨即召開記者會。

陳合良表示，對於警方偵辦未審先判，且未遵守偵查不公開原則，對特定媒體放話，深表不以為然，跟318太陽花學運事後處理比起來，覺得受到羞辱。

有代表則拍桌指出，總統蔡英文說可以拍桌，現在卻又要把大家移送，根本是雙面人。

廖國棟表示，街頭抗議衝突在所難免，退休警消329抗議未造成社會動盪不安，318學運判決部分無罪，但蔡政府卻對退休警消，用高標準處理，沒有道理，國民黨一定會站在司法公正、信任角度接受陳情。

國民黨立委張麗善說，蔡總統之前說若政府聽不到人民的聲音，除拍桌外還可走上街頭，現在蔡政府卻玩兩面手法，侵入公署、破壞公物的318學運是公民不服從而判無罪，一國豈可兩制。

民進黨團書記長李俊俋說，任何集會遊行與意見表達，都予以尊重，但還是希望理性的來談問題。

他說，目前包括八百壯士等人都抗爭很久，還是沒看到八百壯士等團體主張的年金改革版本是什麼，立法院有自己程序，開始審查後，沒有版本就不在討論範圍內，若有意見，相關團體透過任何黨來提版本都歡迎。1060412

(中央社)