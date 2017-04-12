聯合航空受害亞裔醫 傳聘王牌大律師
聯合航空1名乘客9日拒絕自願下機而遭航警強行拖下飛機的影片曝光，引發全球公憤。而被暴力請下飛機的亞裔醫師據傳找來芝加哥王牌大律師，為他討回公道。
根據「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）網站報導，首度道歉被嗆沒誠意的聯航執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）雖然在二次道歉中，稱這起事件「確實駭人」，試圖平息外界怒火，但各界憤怒的言論和社群媒體瘋傳現象，已被地方和聯邦當局的嚴厲質疑所取代，就連白宮也提及這起事件。
與此同時，被強行拖下機的陶大衛（David Dao，譯音）已聘僱芝加哥律師狄米崔歐（Thomas Demetrio），為他伸張正義。
狄米崔歐協助代表陶大衛和他家人，根據他發布的聲明，陶大衛因為受傷今天在芝加哥1家醫院接受治療。
根據狄米崔歐所屬律師事務所網站的介紹，狄米崔歐執業集中在醫療疏失、產品責任、飛機失事和商業訴訟案件。他經手案件談判和解金額超過10億美元。
而根據「每日郵報」（Daily Mail），陶大衛的律師團還包括專精於企業法的戈蘭（Stephen Golan）。
戈蘭稍早發布聲明說：「陶醫師的家人希望告訴全世界的人，對於他們所收到源源不絕的禱告、關切與支持，他們非常感謝。」
聘這兩名律師，暗示陶大衛不僅將追究聯航對待他的方式，也要追究他為何要不能飛、而要讓位給聯航自己組員的這個作法。1060412
(中央社)
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