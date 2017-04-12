閱讀時光II 穿梭台灣文學時光隧道

繼去年「閱讀時光」十部改編戲劇後，台視今年再度推出改編自台灣文學作品的系列影集「閱讀時光II」，透過影像演繹作家王禎和、王定國、李維菁、吳濁流的經典作品，帶領觀眾穿梭台灣文學時光隧道。

文化部主辦，台視承辦的電視劇「閱讀時光II」今天舉辦首映會，現場播放四部戲劇的預告片，更請來多位主要演員到場分享心得。

文化部次長丁曉菁表示，近年文化部絞盡腦汁思考如何牽起電視界創作者、出版業者與作家間的友誼橋樑，而「閱讀時光II」的推出將成為代表性的指標。

他相信戲劇的品質將帶動觀眾對台灣戲劇的信心與熱情，除了原創的戲劇內容外，文學一向是戲劇取材的養分，本次網羅橫跨70年頭的四位文學作家的作品，必定能讓觀眾看得過癮。

丁曉菁提到，文化部未來將繼續擔任媒合角色，建立平臺提供各領域工作者交流的機會，也讓製作單位找尋戲劇題材時，能有更便捷的管道。

「閱讀時光II」取材自四位台灣文學作家的作品：王禎和「玫瑰玫瑰我愛你」、王定國「誰在暗中眨眼睛-妖精」、李維菁「生活是甜蜜」、吳濁流「先生媽」。

四部作品由導演溫知儀、洪于茹、謝定瑜、李志薔改編成影像，每部75分鐘，請來演員梅芳、李李仁、楊謹華、趙擎、謝祖武、蔡振南、謝麗金等人重現書中角色。

「閱讀時光II」將於今年4月16日起在台視播出，此外包括台視綜合台、客家電視台及東森綜合台也能欣賞到「閱讀時光II」精彩的系列作品。1060412

(中央社)