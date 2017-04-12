嗆法官不敢判死 殺妻家暴男二審道歉認錯

彰化男子施信誠去年到新北市要求受家暴的妻子回家同住，因對方拒絕，他被控行刑式槍殺妻子，他還嗆法官不敢判死刑，一審將他判處無期徒刑，高院今日召開延押庭，施男態度大轉變，在法庭上向死者妹妹道歉，但遭批說謊、演戲。

施男的妻子因不堪長期遭受家暴聲請保護令，並趁46歲的施男另案被羈押時，逃到新北市躲藏並訴請離婚；去年3月10日，他輾轉查出妻子在汐止工作的寵物店地址，於是持槍登門指著妻子頭部威脅她回家，妻子拒絕，就被他開槍射擊頭部致死，施男逃亡5天後才投案。

士林地院開庭時，施男當庭嗆法官「反正你也不敢判我死刑」，又說自己教化可能，他還對死者家屬委任律師比出開槍手勢，凶狠地恐嚇要求死者妹妹不要出庭，不然如果有機會，一定把她打死。

士院審理後認為，施男疑心妻子移情別戀才起殺機，且他出庭曾哭訴仍愛妻子，希望法官判處死刑還妻子公道，可見他「良心尚未泯滅」，依殺人等罪將他判處無期徒刑。

案經上訴，高院今召開延押庭，施男向死者妹妹表示，「十二萬分的對不起，我錯得很徹底」「我知道寬恕要有很大的勇氣與耐心，不奢求妳的原諒，但是真的很對不起」；死者妹妹受訪時斥責施男「說謊、演戲、狡辯」，她希望法官聽到家屬心聲改判死刑，給姊姊一個交代。

(中時)