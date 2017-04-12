歡迎國外企業組團遊台灣 觀光局加碼補助

交通部觀光局、外交部領務局召開記者會，觀光局長周永暉（左2）歡迎國外企業組團遊台灣，將加碼補助。（觀光局提供）

交通部觀光局因應近年各國推陳出新的推動觀光手法，於4月12日修正發布「交通部觀光局推動境外獎勵旅遊來台獎助要點」，以更積極的獎勵措施加碼爭取東南亞客源力道，為台灣爭取更多國際客源。

企業或法人組織為激勵或鼓舞公司員工或經銷商等銷售或達成公司管理目標而以招待旅遊作為回饋激勵方式之旅遊，在全球觀光業界有個專有名詞稱作「Incentive Travel（獎勵旅遊）」，與一般旅遊最大的不同點在於在旅遊過程中會安排頒獎活動、誓師大會……等讓參與人員備感尊榮，建立團隊向心力，以鼓勵士氣，持續為企業提高獲利。

為爭取這個世界各國業主經常主辦獎勵員工的旅遊活動來到台灣，交通部觀光局近年來即針對獎勵旅遊團體逐步提供多樣優惠措施，105年更訂定常規性的「交通部觀光局推動境外獎勵旅遊來臺獎助要點」，積極爭取此一特殊客源。

105年全年度計有來自全球10餘國297團超過4萬2千位來台從事獎勵旅遊活動，如以104年來台旅客消費及動向調查報告、觀光目的旅客平均每人每日消費金額估算，每人每日消費金額為214.04美元，至少創造超過2700萬美元（約新台幣8億元）消費產值。

這次觀光局本次修正獎勵旅遊獎助要點的重點有二：

一、配合行政院推動「新南向政策｣之新措施：

為加強爭取獎勵旅遊團體客源，觀光局此次進行獎勵旅遊獎助要點修正加強獎助力道，並特別針對新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、印度、不丹、澳洲、紐西蘭等國辦理獎勵旅遊活動超過4天3夜之境外企業加碼提供獎助包括旅遊接待、迎賓宴、文化表演節目等項目。

二、爭取東北亞（日、韓）市場之新措施：

因應日韓業者反映市場常態，修正放寬針對3天2夜獎勵旅遊團體提供臺灣特色藝文節目觀賞之獎助。

此外，交通部觀光局經營多年的國際郵輪市場，繼透過亞洲郵輪聯盟（Asia Cruise Cooperation，ACC）爭取到麗星郵輪今年開闢香港-菲律賓-台灣高雄的全新15航次航線，為台灣帶來新的菲律賓客源外，有鑑於有越來越多國際郵輪公司以台灣為母港的經營航線，交通部觀光局計畫透過獎助Fly-Cruise行程，協助國際郵輪公司引進更多國際旅客搭乘飛機來再搭乘郵輪出海旅遊，創造台灣的新旅遊競爭力。

觀光局周永暉局長強調，在各級機關全力協助下，佈局新南向政策之觀光旅遊推展，有機會爭取到更多東南亞國家旅客，特別是外交部領事事務局持續針對新南向國家的簽證放寬措施，此刻推出更多的優惠措施，希望在關鍵時刻，提供國外業者臨門一腳把旅客送到臺灣的力量，把餅做大造福更多國內業者，一起為臺灣的觀光產業找到更多商機。

(中時)